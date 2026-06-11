ユークスは安い。１０日取引終了後、第１四半期（２～４月）連結決算を発表。売上高は１１億１９００万円（前年同期比２１．５％増）、営業利益は６７００万円（同６８．７％増）だった。受託開発事業の受注回復基調が継続したことが追い風に。ゲーム分野の開発案件などが堅調に推移した。好決算だったものの、材料出尽くしとの見方から利益確定の動きが先行している。 出所：MINKABU PRESS