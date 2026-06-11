信越化学工業が６日ぶりに反発している。きょう付の日本経済新聞朝刊で「福井県にレアアース（希土類）の生産設備を新設する」と報じられたことが好材料視されているようだ。記事によると、少なくとも３５０億円を投じて製錬設備を新設するとしており、うち１７５億円については政府の補助金を活用するという。中国がレアアース輸出規制を強めるなか、脱中国のサプライチェーン構築が急がれるだけに、報道への