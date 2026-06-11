モンテディオ山形は10日、GKトーマス・ヒュワード・ベル(29)との2026-27シーズンの契約を更新しないことを発表した。オーストラリア出身の同選手は2025年1月に完全移籍で加入し、同シーズンはJ2リーグで19試合に出場。今季はJ2・J3百年構想リーグで6試合に出場した。クラブ公式サイトを通じ、「皆のおかげで山形での時間はまるで第二の故郷のような特別なものになりました。海外でプレーするのは今回が初めてでしたが、素晴