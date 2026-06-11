水腎症が長く続くと、慢性腎臓病（CKD）へと移行するリスクが生じることがあります。しかし腎機能の低下は自覚症状が現れにくく、気づかないうちに進んでいるケースも少なくありません。このセクションでは、水腎症とCKDのつながりや、クレアチニン値を継続して確認することの意義、そして日常生活で心がけたい注意点について詳しく説明します。 監修医師：村上 知彦（薬院ひ尿器科医院） 長崎大学医学部医学科 卒業 /