【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが立ち上げたあらたなエンターテインメントメディア『CEREMONY』の第2弾が、6月10日にKアリーナ横浜で開幕した。 ■2026年の『CEREMONY』はTVer配信＆WOWOW放送・配信が決定 初日公演には、Mrs. GREEN APPLEをはじめ、AI、asmi、ORANGE RANGE、s**t kingz、超ときめき♡宣伝部、TOMORROW X TOGETHERら、多彩なアーティストが出演。約3時間半