●アナリスト向け説明会後に株価上昇が加速した電子部品セクター まず電子部品株の急騰について触れておきたい。5月下旬に電子部品大手の投資家向け説明会が相次いで開催された｡その直後から太陽誘電 を筆頭に、村田製作所 、TDK の騰勢に拍車が掛かった。この背景には、エヌビディア を頂点とするAI（人工知能）インフラ投資への認知拡大、決算発表を経た将来性に対する確信の深化、アナリストに対する将来につい