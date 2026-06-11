「なんだか顔色が冴えない」「以前より唇がしぼんで見える」。そんな変化を感じることはありませんか？2026年春夏は、厚塗りで隠すよりもツヤや血色感を活かしたメイクがトレンド。そこで今回は、プラダ ビューティーの中から、大人世代のメイクを格上げしてくれる注目アイテムを３つ紹介します。ツヤと血色感を叶える大人向けグロス唇の乾燥や縦ジワが気になる人におすすめなのが、「リフレクション リキッド バーム グロス」。▲