「片付けたばかりなのに、なんだかごちゃついて見える」と悩みを感じやすい場所のひとつがお風呂場。シャンプーやボディソープ、洗顔料など、毎日使うアイテムが集まるため、気づかないうちに物が増えやすい面も。特にボトル類が床や棚に並ぶと、生活感だけでなく圧迫感も生まれやすくなります。最近のバスルーム収納は、「たくさん収納すること」よりも、「掃除しやすく、すっきり見えること」が重視されています。そこで注目され