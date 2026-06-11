仕事や学業で忙しい時期に「会いたい」と伝えてくれる男性。その行動は本命女性にしか向けられない“本気のサイン”かもしれません。忙しいからと距離を置く男性も多い中で、わざわざ時間を作ろうとするのは、まさに特別な行動なのです。短時間でも会おうとする「30分だけでも顔見たい」と言ってくれるのは、本命であるあなたが心の支えだから。男性が疲れているときに無理をしてまで会いたくのはのは、本命女性に限られます。会う