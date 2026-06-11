連絡するのも自分。予定を合わせるのも自分。気づけば恋愛が楽しいよりもしんどくなっている。そんな女性には、共通する行動パターンがあります。“相手の気分”を優先しすぎている何かを決める時、まず相手の都合を考えていませんか？もちろん相手への気遣いは大切。ただ、いつも相手優先だと、自分の希望は後回しになります。恋愛で疲れやすい女性は、無意識に相手の機嫌や予定を優先しがちです。“頼るより頑張る”を選んでいる