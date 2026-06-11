年齢を重ねると、「体重は変わらないのにお腹まわりが気になる」「横から見た姿勢が気になる」と感じることが増えてきます。その原因は脂肪だけではなく、姿勢の崩れや体幹の低下が関係している場合も少なくありません。猫背や骨盤の傾きによってお腹が前に出て見えたり、全身のシルエットがぼんやり見えたりすることもあります。そこで取り入れたいのが、ヨガの定番ポーズ【ウォーリア３】。片脚でバランスを取ることで体幹やお尻