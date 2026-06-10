重い荷物を持ってくれる。面倒な作業を代わってくれる。そんな風に、頼んでいないのに先回りして動いてくれる男性っていますよね？男性は本命相手の“負担”に敏感。小さな手助けや気遣いを自然と見せてくれます。“大変そう”にすぐ気づく男性は、本命相手の負担が自然と目に入ります。荷物が重そうだな、少し疲れていそうだな、忙しそうだなと感じると、「大丈夫？」より先に動いてしまうでしょう。これは、“あなたのことを楽に