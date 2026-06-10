気になる男性と両想いになりたくても、ちょっとしたことで男性から「脈なし」と思われてしまうことも。そこで今回は、男性から「脈なしだな」と思われる行動を紹介するので、恋のチャンスを逃さないためにもしっかり頭に入れておきましょう。｜あまり目を合わせてくれない男性は女性に対して「あまり目を合わせてくれない」と感じると、脈なしと判断してしまう可能性が高いです。なぜなら、男性は「自分に興味がないんだ」「もしか