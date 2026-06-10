不倫相手から「もし離婚したら、そのときは一緒になろう」と言われたら、期待してしまうのは自然なこと。たとえ今すぐではなくても、“いつか”を想像してしまう人は少なくありません。ただ、不倫関係では、この“いつか”が関係を長引かせる理由になることもあります。否定されないことで期待が残る「無理だよ」とは言われない。だからこそ「可能性はあるんだ」と感じやすくなります。人は希望が残っているときほど、今の苦しさを