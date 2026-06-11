敵地パイレーツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。規定投球回到達にあと1死のところで無念の降板となった。6回2/3を投げて、6安打4失点（自責3）、3四球6奪三振。7勝目の権利は手にしていたが、後続が打たれて消滅。ネット上も嘆きの声を上げた。大谷は6回までソロホームラン1本に抑えていたが、7回2死一、二塁から右翼線に二点タイムリーを浴び