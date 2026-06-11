敵地パイレーツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。規定投球回到達にあと1死のところで無念の降板となった。6回2/3を投げて、6安打4失点（自責3）、3四球6奪三振。ファンからは「あと1人、惜しかった」と悔しがる声が相次いでいる。試合開始前の時点で61回を投げ、自責5、防御率0.74の成績を残していた大谷。ドジャースはこれが68試合目のため、7