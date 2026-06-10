「ダイエット中なのに、なぜか間食がやめられませんでした」と振り返ってくれたのは、都内在住の39歳・営業事務のMさん。食事量はそれほど多くないはずなのに、体重は少しずつ増加したそうです。そして原因を振り返る中で見えてきたのが、机の引き出しに常備していたお菓子。仕事中の何気ない習慣を見直したことで、４ヶ月で−３kgの変化につながったといいます。デスクの引き出しを“お菓子置き場”にしていたチョコレートやクッ