夏の定番アイテムといえば白Tシャツ。どんな服にも合わせやすい一方で、「なんだか部屋着っぽく見える」「以前よりしっくりこない」と感じたことはありませんか？その原因はサイズ感や素材だけでなく、“ネックライン”にあるかもしれません。首元が詰まりすぎると部屋着感が出やすい白Tでよく見かけるのが、首元が詰まったクルーネック。カジュアルで着回しやすい一方、首まわりに余白が少ないため、顔まわりが重たく見えてしまう