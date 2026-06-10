「私ばかり会いたがってる？」と不安に感じたことはありませんか？実は“会いたい温度感”は、男性の本気度を測る分かりやすいサインのひとつ。そこで今回は、男性の「愛情レベル」の見極め方を紹介します。忙しくても“代替案”を出してくれるか本気度の高い男性は、どれだけ忙しくても「今週は難しいけど、来週なら会えるよ」と代替案を出してきます。たとえ短時間でも「少しだけ会おう」と調整しようとする姿勢は、あなたを大切