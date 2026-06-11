高橋一生、斎藤工、水上恒司がトリプル主演する7月17日配信スタートのPrime Originalドラマ『犯罪者』より、物語の鍵を握る追加キャストが解禁。ユースケ・サンタマリア、伊武雅刀、伊東四朗、堀部圭亮、ソウジ・アライの出演が明らかになった。【写真】“犯罪者”は誰なのか!?Prime Originalドラマ『犯罪者』相関図本作は、テレビドラマ『相棒』シリーズで脚本を手がける太田愛の同名小説を実写化。警察、政治、巨大企業、