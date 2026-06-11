◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手、ＤＨ」でスタメン出場し、投げては７回途中６安打４失点（自責３）で７勝目の権利を持って降板したが、８回にリリーフが逆転されたため勝敗はつかず、防御率が１・０６となった。粘りの投球だった。初回は無死一、二塁から２者