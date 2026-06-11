佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の11日の天気をお伝えします。「傘の日」 6月11日は"傘の日"です。暦上の梅雨入り、"入梅"にあたることから、この日に制定されました。雨具の出番はありませんが、日傘が活躍する一日となりそうです。環境省の報告によると、遮光日傘（遮光率99％のもの）を使用した場合、紫外線対策をしないときに比べて汗の量が17％減るということです。11日は日差しがたっぷ