初の48チーム参加大会がいよいよ開幕国際サッカー連盟（FIFA）は6月11日、カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国で開催されるFIFAワールドカップ（W杯）2026について、全16会場の最終的なスタジアム収容人数を確定し、発表した。今大会では、史上初となる48チームが参加する。試合数やファンの動員数も過去最大規模となり、1994年大会で記録された史上最多の累計観客数350万人を上回る見通しだという。発表された各会場の収容人