竹村真一GMは「『一歩も引かない』高知の強さを見せてやりましょう」とメッセージ高知ユナイテッドSCは6月11日、トップチームの新監督に下平隆宏氏が就任することを正式発表した。青森県出身の下平氏は、現役時代に柏レイソルやFC東京などでプレー。引退後は柏の育成年代で指導経験を積み、トップチームの監督に就任した。その後、横浜FC、大分トリニータ、V・ファーレン長崎でも監督を歴任。2025年の6月に長崎と契約解除が発