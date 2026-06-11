ニュージーランドの青果店で、赤色と黄色がくっきり半分ずつに分かれた珍しいリンゴが見つかり、話題となっている。 9日、ニュージーランド・ヘラルドによると、このリンゴは5月中旬、ニュージーランド・クライストチャーチのある青果店に配送されたレッドブレイバーン種のリンゴの箱の中から発見された。 このリンゴは中央を境に、片側は赤く、もう片側は黄色を帯びており、まるで2種類のリンゴが一つになったような