中国が今後5年間に人工知能（AI）データセンターとコンピューティングインフラ構築に約2兆元（約47兆円）を投じる大規模投資計画を推進していることがわかった。ブルームバーグは10日、複数の消息筋の話として中国国家発展改革委員会など主要政府機関が全国規模のAI演算ハブネットワーク構築のビジョンを用意していると報道した。計画によると、中国はAIデータセンターに必要な半導体と核心技術の80％以上をファーウェイなど自国企