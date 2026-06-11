少女時代のスヨンことチェ・スヨンと俳優チョン・ギョンホの破局が伝えられる中で、SNSにおけるスヨンの動向に注目が集まっている。スヨンは9日、自身のインスタグラムに肉、花、ハート、ビールの絵文字と共に、日本での活動中に撮影した複数の写真を投稿した。写真の中でスヨンは、黒のミニドレス姿でポーズを取る一方、多彩なモッパン（食事中）写真も掲載し、穏やかな近況を伝えた。この日は、14年間にわたり交際を続けてきたチ