米軍が10日（現地時間）、イランを標的に2日連続で空爆を行った。中東地域を管轄する米中央軍は同日、エックス（X）を通じて「米東部時間で今日午後5時15分、イラン国内の複数の目標を対象に追加の自衛的攻撃を開始した」と発表した。具体的な施設や地域は公開しなかったが、これに先立ちヘグセス国防長官はイランの核心施設を対象に強い攻撃をすると明らかにしていた。中央軍は「今回の攻撃はイランの不当かつ継続的な挑発への対