５日、豊陽里栽培家庭農場の複合養殖実証拠点で「閩科１号」の稚魚放流を確認する福州総合試験所の技術職員（右）。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山6月11日】中国の国家主要淡水魚産業技術体系福州総合試験所（福建省福州市）の技術支援チームがこのほど、同省武夷山市の豊陽里栽培家庭農場の複合養殖実証拠点で、イネとフナの複合養殖試験を開始した。福州総合試験所が優良品種選抜・育成の成果である雌