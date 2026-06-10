とちぎテレビ 関東も梅雨入りし、雨が多くなる季節。真岡市の温泉施設では、ちょっと変わったてるてる坊主が１０日からお目見えしました。 真岡市にある「真岡いがしら温泉おふろｃａｆｅいちごの湯」です。 農産物などを販売するコーナーの一角に、タオル地で作ったてるてる坊主がおよそ３０個飾られています。これは、温泉の利用者が５月以降に置き忘れていったタオルが「変身」したもので、施設の職員が