とちぎテレビ 栃木県産の農産物をＰＲする今年度の「とちぎフレッシュメイト」に任命された３人が１０日福田富一知事を表敬訪問しました。 ２５代目のとちぎフレッシュメイトになったのは栃木市在住の大塚菜々美さん・２０歳と宇都宮市在住の菊池陽菜さん・１９歳、それに守谷奈緒さん・２０歳の３人です。 ２３人の応募者の中から選ばれた３人は栃木の農産物をＰＲするためこれから１年間活動し、すでに６月６日に宇都