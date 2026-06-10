とちぎテレビ 宇宙を舞台にしたビジネスが広がりをみせるなか、栃木県内の企業への新規参入やビジネスモデルの構築を支援しようと、１０日、宇都宮市でセミナーが開かれました。 このセミナーは宇宙産業を成長産業と位置づける県と宇都宮市が共催したもので事前に登録したおよそ８０人が参加しました。 講師は、宇宙空間のゴミ・スペースデブリ対策を手がける、宇都宮市内に本社を置く、創立４年目の