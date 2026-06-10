とちぎテレビ 宇都宮市の住宅地でクマ１頭が確保されてから、これまでに新たな目撃情報はありません。 これを受け市は、臨時休校にしていた学校を１０日から再開させます。 学校では休校の間、オンライン授業をするなど学びを確保してきました。 宇都宮市にある簗瀬小学校です。 学校のすぐそばでクマが目撃されました。 クマが市内に出没して以降、市は、市内全ての小中学校９４校を３日連続で臨時休校にし