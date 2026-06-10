とちぎテレビ なぜ宇都宮市の中心部にクマが出没したのでしょうか。 野生動物の研究を行っている専門家に話を聞きました。 宇都宮大学未来農学共創センター野生生物管理部門の小寺祐二准教授です。 イノシシやクマなど野生動物を専門に研究を行っています。 小寺准教授によりますと２０２３年に宇都宮市の中心部でイノシシが目撃されていたことから、クマもいつか市街地に出没するだろうと考えていたという