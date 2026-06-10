とちぎテレビ ６月６日から宇都宮市で目撃情報が相次いだ、クマ。 ９日、ＪＲ宇都宮駅から直線距離で南東に約２キロ離れた住宅地で１頭が捕獲されました。野生動物の脅威に揺れた４日間を振り返ります。 「宇都宮市でクマを見た」 ６月６日の夜以降、住民から目撃情報が相次ぎました。その日の午後８時半頃、栃木県庁から直線距離で北に１.５キロほど、近くに住宅地がある宇都宮市山本の道路でとちぎテレビのカメラ