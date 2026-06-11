とちぎテレビ 栃木県教育委員会は１０日、２０２６年４月、勤務先の県立高校に小型カメラを設置し女性を盗撮をしたとして逮捕された男性常勤講師を懲戒免職処分にしたと発表しました。 懲戒免職の処分を受けたのは県立高校の常勤講師、小林亮介講師３７歳です。 小林講師は勤務する学校で教室の机の物入れに小型カメラを設置し女性を盗撮をした疑いで２０２６年４月に警察に逮捕されその後釈放されました。 現在も警