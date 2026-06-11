とちぎテレビ アユ釣りが盛んなさくら市で、障がい者支援施設の利用者にアユの生態に触れてもらおうと５月２２日、放流の体験会が行われました。 アユの放流体験を行ったのは那珂川北部漁業協同組合です。 矢板市で障がい者支援施設を運営する「たかはら学園」から「利用者に生きた体験をさせたい」と依頼を受けて初めて実施しました。 参加したおよそ２０人の利用者はさくら市喜連川を流れる那珂川の支流・荒川の水