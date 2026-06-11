グローバルグループ・aespaが、日本1stミニアルバム『KISS N TELL』を7月24日にリリースすることが決定した。【動画】「正真正銘のガチセレブ」秋山成勲のYouTubeで明かされた、aespa・ジゼルの意外なルーツ韓国でリリースした『LEMONADE』で世界19ヶ国のiTunes「トップアルバム」チャートで1位を獲得し、日中韓統合チャート「Global-K Chart」でもデイリー／ウィークリー／マンスリーで首位を記録、日本では5月30日付「オリコ