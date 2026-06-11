とちぎテレビ 夏の高校野球栃木大会までおそよ１ヵ月。開幕を前に栃木県高校野球連盟の審判部の講習会が７日矢板市内で開かれました。 この講習会は、夏の大会を前に審判員の技術の向上を図るため県高校野球連盟審判部が開いたもので４８人が参加しました。 参加者は新しいジェスチャーや春の大会を終えての課題なども含め基本動作などを繰り返し確認していました。 ５月、甲子園球場で開かれた全国講習会に参