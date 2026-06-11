『多類婚姻譚』（凪良ゆう 著）世代や立場によってまったく異なる感想が出てきそうな作品、それが結婚をテーマにした凪良ゆうの『多類婚姻譚』だ。多様性の時代の結婚観に多方面から切り込む5編が収録される。【画像】課長昇進の38歳、派遣社員の27歳、既婚者と付き合う47歳…この記事の画像を見る1話目の「Thank you for your understanding」は、大手食品会社に勤務し、38歳で課長に昇進した華が主人公。一緒に暮らす樹（い