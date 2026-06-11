「パイレーツ９−８ドジャース」（１０日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が先発マウンドに上がり、７回途中で今季ワースト４失点（自責点３）。規定投球回まであと１死届かず、防御率は１点台へ悪化した。それでも自身５連勝となる７勝目の権利を手に降板したが、八回に救援陣が一挙５失点の大炎上。九回に自ら１２号２ランを放って反撃したが、及ばずチームは貯金２０到達を逃した。この日は正捕手のスミスが首の