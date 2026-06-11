アイドルユニット「仮面女子」のメンバーで、車いすユーザー・猪狩ともか（34）が11日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。人気YouTubeグループ「コムドット」のリーダー・やまとがSNSで、自身が披露したグッズが、K-POPボーイズグループTOMORROW X TOGETHER（TXT）のメンバー、YEONJUN（ヨンジュン）のグッズと酷似しているという指摘を受けて謝罪したことについて言及した。やまとは9日、インスタグラムのストーリーズにキ