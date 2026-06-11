■MLBパイレーツードジャース（日本時間11日、PNCパーク）ドジャース・大谷翔平（31）は敵地でのパイレーツ戦に“1番・投手兼DH”で先発出場し、投げては6回2/3、102球を投げて、被安打6（被本塁打1）、奪三振6、四死球4、今季初の失点4（自責点3）。今季7勝目の権利を得るも規定投球回にわずか1アウト足らず、防御率は1.06となった。試合はM.マンシー（35）のタイムリーで先制。2点リードで迎えた4回、T.キャリハン（25）から場