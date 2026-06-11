戦後の混乱期、路上生活者を救う「模範的施設」と称賛された岡田更生館。しかしその実態は、公金横領を隠蔽するために収容者を監禁・虐待する地獄の空間だった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）脱走者はバットで撲殺され、遺体は裏山で秘密裏に焼却。潜入取材で暴かれたその全容を、鉄人社の文庫新刊『戦後まもない日本で起きた30の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ©getty◆