4年に1度のサッカーの祭典「FIFAワールドカップ2026」北中米大会が11日午後1時（日本時間12日午前4時）、メキシコシティーで行われる1次リーグA組のメキシコ対南アフリカで開幕する。アメリカ、カナダ、メキシコによる史上初の3カ国共催で、出場国は従来の32から48へと拡大された。決勝は7月19日（日本時間20日）。16会場で全104試合が行われるサッカー史上最大規模の大会だ。今大会には48カ国から過去最多となる1248人が登録され