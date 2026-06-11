毎日使うお箸は、気付かないうちに先端が傷んだり、色あせたりして、見た目の劣化が気になりがち。ダイソーには、丈夫な素材を使いながらも食卓になじみやすいデザインのお箸があります。普段使いのお箸に近い感覚で持てるので、毎日の食事で使いやすいのが魅力。長く使えるお箸を探している人にぴったりなアイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ステンレス箸（ホワイト・ブラック）価格：￥110（税込）サイズ（