◆桃を先取り！6月から楽しめる、東京カフェの桃アフタヌーンティー3選画像：RITUELCAFEみずみずしい桃がおいしい季節がもうすぐ到来。桃スイーツを先取りしたい人必見、6月から楽しめる桃アフタヌーンティーをご紹介。桃を贅沢に使ったスイーツがそろうアフタヌーンティーは、見た目も味わいも満足できること間違いなし。店内もかわいらしい人気のカフェで、旬の桃を味わう優雅なティータイムを楽しんでみては。この記事の要約レ