通販サイトなどでよく見る車用のフライドポテトホルダーが、なんとセリアにも登場しました！ドリンクホルダーに設置し、フライドポテトを容器ごと入れられる便利グッズ。袋に手を入れてポテトをガサゴソ取り出すことなく、楽にポテトを食べられます！Amazonだと似た商品が500円以上するのでお得ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ドリンクホルダー用マルチポケット価格：￥110（税込）サイズ（約）：H13.5×W11×D7