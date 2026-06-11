◆イタリア発の人気ファッションブランドとコラボ、W大阪「LIVING ROOM」の感性に満ちたアフタヌーンティーを体験！大阪のメインストリート・御堂筋沿いに佇むW大阪・3階の「LIVING ROOM」にて、イタリア発のファッションブランド「N21（ヌメロ ヴェントゥーノ）」とのコラボアフタヌーンティーが2026年7月31日（金）までの期間限定で開催中。繊細で大胆な、ブランドの美学をスイーツとセイボリーで表現した刺激的なアフタヌーンテ