◆ウェスティンホテル横浜「抹茶薫る和のアフタヌーンティー」を体験。涼やかなガラスプレートに並ぶ、極上抹茶スイーツを最上階でウェスティンホテル横浜の最上階にあるロビーラウンジでは、2026年7月31日（金）までの期間「抹茶薫る和のアフタヌーンティー」を開催。緑がいっそうみずみずしさを増すこの時期にぴったりの抹茶スイーツが、涼やかなガラスプレートのティースタンドに並びます。お城の形をしたムース、茶蕎麦のセイ